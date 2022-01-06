Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 января

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В четверг, 6 января, в столичном регионе погода будет поспокойнее, чем накануне. При облачной погоде ожидается небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус четырех градусов до одного градуса тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что перепады метеорологических параметров оказываются довольно ощутимыми для метеозависимых людей. В группе риска лица с хроническими недугами, ослабленные после перенесенных острых заболеваний, со сниженным иммунитетом и низким адаптационным потенциалом. Кроме того, увеличиваются острые респираторные и простудные заболевания.

В такой день рекомендовано уделять больше внимания отдыху, плохая погода — не причина отказываться от прогулок на свежем воздухе, даже небольшие пешие прогулки в лесопарковых зонах помогут снизить проявления гиподинамии, улучшить сосудистый тонус и повысить содержание кислорода в организме. Не стоит забывать и о назначениях лечащего врача. Даже лица молодого возраста, практически здоровые и не метеозависимые могут отмечать симптомы ухудшения общего состояния, снижение активности и проявления психо-эмоционального дискомфорта. Активный отдых, занятия спортом позволят снять негативные проявления, вызванные погодными капризами.

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до 7 января из-за непогоды. Так, период предупреждения из-за образовавшейся гололедицы будет действовать в столичном регионе до 11:00 пятницы.