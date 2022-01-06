Более 140 эскалаторов отремонтировали в метро в 2021 году

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

В прошлом году в метро отремонтировали 143 эскалатора. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что задача столичного транспортного комплекса — сделать так, чтобы вся инфраструктура метро соответствовала самым современным требованиям безопасности и надежности. За исправной работой свыше тысячи эскалаторов следит специальное оборудование. Но по прошествии определенного времени любой технике необходим периодический ремонт, который проводят на разных станциях.

Ликсутов отметил, что требования к содержанию инфраструктуры метро в Москве — одни из самых строгих в мире. Капитальный ремонт проводится раз в 10–12 лет, средний — раз в пять-семь лет. Это гарантирует надежность, стабильность работы и безопасность оборудования.

Работы проводят так, чтобы не мешать движению: во время ремонта пассажиры могут пользоваться соседними эскалаторами или эскалаторами переходов смежных станций.

Капитальный ремонт прошел на 46 эскалаторах на 26 станциях метро. Были заменены направляющие, ступени, тяговые цепи, электрическое и механическое оборудование, их узлы и главные приводные валы с аварийным тормозом.

При среднем ремонте поменяли отдельные детали ступеней, механизмов и балюстрады эскалатора. Такие работы прошли на 47 станциях, где отремонтировали 97 эскалаторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Власти Москвы рассказали о цифровизации столичной транспортной системы. Множество технологических новаций ввели в столичном метро в 2021 году. Так, московский транспорт стал одним из мировых лидеров в сфере цифровизации различных сервисов и системы оплаты проезда. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.