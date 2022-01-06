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Пьяный мужчина поджег ковер у дверей здания правительства Якутии

Юлия Курганова

Происшествия
Пьяный мужчина поджег ковер у дверей здания правительства Якутии
Фото: сайт правительства Якутии

В Якутске нетрезвый мужчина поджег ковер на входе в здание правительства региона. Инцидент случился в четверг, 6 января, около 04:00 по местному времени. Об этом сообщили на сайте администрации главы и правительства республики.

Уточняется, что никто не пострадал. Также известно, что сотрудники МВД Якутии установили личность подозреваемого, его разыскивают.

В отношении действий сотрудников предприятия, которые занимаются охраной административных зданий, проводится проверка, отметили в пресс-службе правительства Якутии.

СМИ сообщили, что свой поступок мужчина посвятил разворачивающимся в Казахстане событиям. После того как пламя охватило ковер, он сначала выкрикнул «Казахи!», а потом, выругавшись матом, закончил фразу: «Мы с вами!», передает РЕН ТВ.

23 декабря полиция задержала в Москве приезжего, который облил бензином посетителей бара. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 декабря рядом с заведением в проезде Дежнева. Мужчина облил своих оппонентов в конфликте бензином и угрожал им поджогом.

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