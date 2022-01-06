Рубль продолжил снижаться на фоне событий в Казахстане

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Курс евро впервые с 27 августа превысил 87 рублей, а доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 21 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи за 6 января.

Так, по сведениям на 7:27 по московскому времени, стоимость евро увеличилась на 59 копеек — до 87,41 рубля, а доллара — на 47 копеек и составила 77,27 рубля.

При этом фьючерс на нефть марки Brent на март снижается на 1,36 процента, то есть до 79,7 доллара за баррель, говорится на официальном сайте Мосбиржи.

Согласно комментарию эксперта Сергея Дроздова, давление на рубль усилилось после обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к партнерам по ОДКБ за помощью из-за обострения протестов. Также против российской валюты играет снижающиеся котировки нефти. К числу факторов давления на рубль относят также ожидания инвесторов встречи лидеров России и США 10 января, пишет РИА Новости.

Накануне вице-премьер Александр Новак выразил мнение, что Россия в 2022 году восстановит объемы добычи нефти на 85 процентов от уровня сокращения в мае-июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. Заявление вице-премьера прозвучало по итогам заседания ОПЕК+, где было принято решение об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в феврале. Россия в ноябре выполнила сделку на 97 процентов.