Синоптик пообещал москвичам первую оттепель

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 6 января, в столице ожидается плюсовая температура, облачность и кратковременный снегопад. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Ожидается облачная погода, кратковременный снег. Температура воздуха в Москве около нуля, по области минус два — плюс три градуса, — рассказал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что температура окажется на шесть градусов выше нормы.

— Так что сегодня у нас оттепельная погода, и в этом году это первая оттепель, — добавил Тишковец.

По словам специалиста, в столице будет дуть юго-западный ветер, порывы которого составят от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным — 732 миллиметра ртутного столба.

До этого сообщалось, что «желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до 7 января из-за непогоды. Так, период предупреждения из-за образовавшейся гололедицы будет действовать в столичном регионе до 11:00 пятницы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую субботу в Москве ожидаются резкое похолодание и скачок атмосферного давления. По его словам, 8 января температура резко понизится, а атмосферное давление, наоборот, повысится.