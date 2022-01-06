Москвичам рассказали о самых интересных инновациях 2021 года

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Москвичам рассказали о трех стартапах, которые были реализованны при поддержке города и вошли в число победителей акселерационных программ, а также премии «Новатор Москвы».

Одним из них стал разработчик платежной экосистемы нового поколения с использованием технологии блокчейна, которая не имеет аналогов в мире. Инновационный сервис позволит пользователям платить за товары и услуги банковскими картами, электронными деньгами, а также при помощи криптовалюты, токенов и цифровых активов.

— Мы объединили систему быстрых платежей Банка России (для оплаты товаров и услуг через QR-код) с программами лояльности. Больше не нужно носить сотню дисконтных карт, загружать специальные приложения или диктовать номер телефона на кассе — в одном QR-коде «зашиты» все данные, — пояснил один из основателей и руководитель нового сервиса Андрей Михайлишин.

В число победителей трека EngineeringTech «Московского акселератора» вошел разработчик софта для работы с 3D-моделями в виртуальной среде, которое позволяет за считанные минуты создать VR-проект на основе любой 3D-модели. Проект позволяет одновременно работать в нем нескольким людям, которые могут находиться как в одном помещении, так и в разных странах.

Как отметил основатель и генеральный директор компании-разработчика Денис Захаркин проект будет полезен, в том числе, строительным и энергетическим компаниям.

Проект вертикальных ферм с автоматическим поливом, контролем освещения и температуры удостоился премии «Новатор Москвы» в номинации «Меняющие реальность». Многоярусная система с технологией iFarm может использоваться в любом закрытом помещении, в том числе заведениях общественного питания. Ферма позволит ее владельцам на протяжении всего года выращивать салат, пряные травы, овощи и клубнике и может использоваться в регионах с неблагоприятным климатом. Производство управляется при помощи искусственного интеллекта. Программное обеспечение фермы содержит данные о выращивании разных культур, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках реализации проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) свыше 200 успешных бизнесменов и опытных экспертов поделились профессиональным опытом с начинающими предпринимателями за 2021 год.