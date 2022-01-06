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Почти три тысячи бригад коммунальщиков очищают крыши от снега в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Почти три тысячи бригад коммунальщиков очищают крыши от снега в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Почти три тысячи бригад кровельщиков очищают городские крыши от снега. Об этом в четверг, 6 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что работы по очистке скатных кровель специалисты проводят в течение всего светового дня.

— В них задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Москвичей призвали быть внимательными и не заходить за ограничительные ленты, которые установлены в местах проведения работ.

В ведомстве напомнили, что жители города могут обратиться по вопросам уборки снега в управляющую компанию, на портал «Наш город» или в Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

До этого сообщалось, что столичные коммунальщики проводят работы по очистке от снега городских дорог и тротуаров. Так, прирост свежевыпавшего снега за время обрушившегося на столицу снегопада составил до шести сантиметров. Больше всего осадков выпало в ЦАО, САО, СВАО, ЮВАО и ЮЗАО. Снег с улиц специалисты вывозят на снегосплавные пункты для дальнейшей утилизации.

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