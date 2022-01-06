Сергей Собянин напомнил график работы столичного транспорта в Рождественскую ночь

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 02:00 в праздничную ночь — с 6 на 7 января. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что на Московских центральных диаметрах (МЦД) запустят дополнительные составы. Воспользоваться данным видом транспорта можно будет до 02:30.

— Часть трамваев, автобусов и электробусов будет ходить до 03:30, ночные маршруты, как обычно, — всю ночь, — заявил мэр столицы.

Так, 166 маршрутов городского общественного наземного транспорта будут курсировать до 03:30 в Рождественскую ночь.

При этом поезда и экспресс-автобусы будут следовать по привычному расписанию, заключил Сергей Собянин на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

До этого сообщалось, что движение транспорта перекроют с 18:00 6 января до 03:00 7 января на участках улицы Волхонки и в Соймоновском проезде в центре Москвы из-за праздничного богослужения в храме Христа Спасителя в Рождественскую ночь. Проезд машин ограничат на улице Волхонке — от Соймоновского проезда до улицы Ленивки. А в Соймоновском проезде — от улицы Волхонки до Пречистенской набережной.