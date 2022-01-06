В Роспотребнадзоре назвали группы людей, которые тяжело переносят флурон

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Дети до года, люди старшего возраста и страдающие сердечно-сосудистыми и бронхолегочными патологиями в наибольшей степени подвержены тяжелому течению флурона — одновременного заболевания гриппом и коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского при Роспотребнадзоре, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Специалист отметила, что соблюдение требований индивидуальной защиты и вакцинация поможет предотвратить серьезные стадии заболевания. При игнорировании таких способов и частом посещении мест с массовым скоплением людей повышается риск тяжелого течения флурона, подчеркнула она.

— Наиболее опасны зоны танцполов на концертах, очереди перед кассами, общественный транспорт. Также велик риск у педагогов и медработников, — цитирует РИА Новости Руженцову.

На днях доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что иммунная система человека в наибольшей степени подвержена влиянию при агрессивной мутации коронавирусной инфекции «омикрон».