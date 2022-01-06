Праздничные богослужения в Рождественскую ночь пройдут в 700 столичных храмах

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Праздничные богослужения в честь Рождества состоятся в 700 московских храмах. Основное условие — соблюдение требований по коронавирусной инфекции. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков в четверг, 6 января.

— Праздничные богослужения проходят в большинстве храмов Москвы, обязательно — с соблюдением утвержденных Роспотребнадзором антикоронавирусных мер: социальной дистанции, масочно-перчаточного режима, — цитирует ТАСС главу ведомства.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 02:00 в праздничную ночь — с 6 на 7 января. При этом на Московских центральных диаметрах (МЦД) запустят дополнительные составы. Воспользоваться данным видом транспорта можно будет до 02:30. Также 166 маршрутов городского общественного наземного транспорта будут курсировать до 03:30 в Рождественскую ночь.

Помимо этого, движение транспорта перекроют с 18:00 6 января до 03:00 7 января на участках улицы Волхонки и в Соймоновском проезде в центре Москвы из-за праздничного богослужения в храме Христа Спасителя в Рождественскую ночь. Проезд машин ограничат на улице Волхонке — от Соймоновского проезда до улицы Ленивки. А в Соймоновском проезде — от улицы Волхонки до Пречистенской набережной.