Пожарные потушили огонь в квартире жилого дома на улице Коштоянца

Фото: МЧС Москвы

Россия, Москва, улица Коштоянца, 6 Карта всех событий

Сотрудники столичных пожарно-спасательных подразделений полностью ликвидировали огонь в квартире жилого дома на улице Коштоянца в Западном административном округе города. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Москве в четверг, 6 января.

В ведомстве отметили, что устранить возгорание удалось в 18:46 по московскому времени.

— В ходе проведения аварийно-спасательных работ московские огнеборцы спасли из горящего здания одного человека, его передали медикам для оказания помощи. На период проведения аварийно-спасательных работ жильцы были выведены из подъезда. С помощью принятых мер в 18:46 открытое горение было полностью ликвидировано, — говорится в сообщении на официальном сайте МЧС по столице.

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Пожар на улице Коштоянца

Происшествие, о котором идет речь, случилось вечером 6 января по адресу улица Коштоянца, дом 6. Площадь возгорания составила 75 квадратных метров.

Источник «ВМ» отметил, что изначально огонь зафиксировали на шестом этаже жилого дома. Затем пламя распространилось на балкон седьмого этажа. По состоянию на 18:10 по московскому времени к месту событий прибыли 12 пожарных расчетов.

Позже стало известно, что для ликвидации возгорания в квартире жилого дома в Западном административном округе столицы вызвали 30 дополнительных пожарно-спасательных расчетов. Также спасатели эвакуировали 24 человека из многоэтажки на улице Коштоянца. Среди спасенных оказались двое несовершеннолетних.