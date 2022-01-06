Специалисты Мосгаза отремонтируют газопроводы-дюкеры «Кутузовский» и «Фрунзенский»

Фото: Пресс-служба АО Мосгаз

Специалисты Мосгаза продолжают реконструкцию газопроводов-дюкеров «Кутузовский» и «Фрунзенский» в столице в рамках соответствующей программы. Всего в настоящий момент они ремонтируют 13 таких конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгаза в четверг, 6 января.

В учреждении отметили, что дюкер «Кутузовский» является одним из самых трудных объектов, так как обеспечивает горючим веществом городские районы Пресненский, Хорошево-Мневники и Хорошевский. Также из-за офисного центра «Москва-Сити» и двух линий метрополитена здесь сформирована масштабная сеть инженерных коммуникаций, что усложняет работу специалистов.

— Им предстоит построить два тоннеля длиной 216 метров и 44 метра соответственно. Работы выполняются закрытым способом с применением технологии микротоннелирования. Реконструкция подводных газопроводов подразумевает укладку труб под руслом реки. На сегодняшний день завершены этап работы микропроходческого щита под Москвой-рекой, а также монтаж железобетонного футляра, — заявили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Дюкер «Фрунзенский» обеспечивает газом жилые кварталы и предприятия районов Замоскворечье, Хамовники и Дорогомилово. Сейчас на объекте ремонтники готовят котлован для микротоннелирования.

— Со стороны набережной, примыкающей к Парку Горького, на сегодняшний день проведено обуривание шахты и ведутся разработка и укрепление котлована. После завершения этапа работы микропроходческого щита в железобетонном футляре будут проведены работы по монтажу стального футляра диаметром 1000 миллиметров и рабочей трубы диаметром 600 миллиметров с повышенными характеристиками прочности, — добавил генеральный директор Мосгаза Гасан Гасангаджиев.

29 ноября 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты Мосгаза завершили ремонт шести газопроводов-дюкеров в столице. Последним из них стал Рубцовский газопровод.