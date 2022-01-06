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Свыше 700 тысяч человек стали участниками столичного проекта «Спортивные выходные»

Виктория Сикерина

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Свыше 700 тысяч человек стали участниками столичного проекта «Спортивные выходные»
Фото: pixabay.com

Более 700 тысяч человек присоединились к проекту московского департамента спорта «Спортивные выходные». Так, за 2021 год число участников программы выросло в шесть раз.

На базе проекта доступны марафон по шпагату, пилатес, тренировки с публичными личностями и многие другие активности. Самыми востребованными занятиями у жителей столицы стали йога, функциональные и танцевальные тренировки.

— С мая по октябрь тренеры проводили занятия в 15 городских парках. Самыми популярными площадками стали парк «Ходынское поле», музей-заповедник «Коломенское» и Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Также организаторы подобрали несколько необычных площадок для тренировок. Среди них были смотровая площадка Северного речного вокзала, крыша башни «Око» офисного центра «Москва-Сити», арка главного входа в Парке Горького и многие другие. В качестве звездных гостей занятия проводтли Алексей Ягудин, Алла Михеева, Дмитрий Губерниев и другие.

На днях мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что несколько спортивных комплексов с катками построят в городе в ближайшие годы.

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