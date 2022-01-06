Российская подводная лодка столкнулась с британским судном

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Российская подводная лодка повредила гидролокатор фрегата HMS Northumberland ВМФ Великобритании. Инцидент произошел в конце 2020 года в Атлантическом океане. Отмечается, что данное столкновение стало первым с конца холодной войны.

— Британское судно занималось поиском и отслеживанием российской подлодки примерно в 200 милях к северу от Шотландии, — передает газета The Sun.

После того, как трос толщиной с водосточную трубу «прошелся по корпусу субмарины», экипаж фрегата был вынужден экстренно закончить задание и вернуться в порт для ремонта.

В ноябре адмирал Вячеслав Попов заявил, что российская атомная подводная лодка «Курск» погибла в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. По официальной версии, это случилось из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа «Курска», которые участвовали в учениях Северного флота, погибли.

По данным СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis, Toledo ВМС США и Splendid ВМС Великобритании.