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Привитый тремя дозами вакцины мужчина умер от «омикрона» в Бразилии

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Привитый тремя дозами вакцины мужчина умер от «омикрона» в Бразилии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

От штамма коронавирусной инфекции «омикрон» в Бразилии умер пациент, который ранее вакцинировался тремя дозами препарата для вакцинации. Об этом в пятницу, 7 декабря, пишет издание G1.

Уточняется, что данный случай стал первой смертью от омикрона в стране. Это произошло в городе Апаресида-ди-Гояния в штате Гояс.

Мужчина скончался на 69-м году жизни. Он боролся с хроническим заболеванием легких, а также с гипертонией.

Каким именно препаратом для вакцинации прививался пациент, пока неизвестно, подытожили в издании.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что тест-системы для выявления штамма коронавируса «омикрон» в России были сделаны за неделю. На данный момент уже проводится скрининг для выявления данного варианта.

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