Автоэксперты рассказали, когда закончится дефицит машин

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Нехватка новых машин на рынке вызвана дефицитом специальных чипов. В ближайшие несколько месяцев ситуация вряд ли изменится, перемены возможны во второй половине 2022 года. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, никакие меры стимуляции людей к покупке нового автомобиля сейчас не сработают.

— Сейчас нужно, чтобы закончился дефицит автомобилей, который связан с дефицитом чипов. Государство в этой ситуации ничего не может сделать, это проблема общемировая, и она не будет решена раньше середины года, — рассказал собеседник «ВМ».

Главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков также отметил, что в первой половине 2022 года дефицит автомобилей, скорее всего, сохранится. Производство специфических автомобильных чипов в пандемию сильно сократилось, быстро перестроиться на другие чипы автопроизводители также не могут.

Производители самих чипов также не хотят возобновлять производство в прежнем объеме, уверен Кадаков.

— Они не шевелятся и чувствуют себя прекрасно, потому что могут продавать свои чипы за сумасшедшие деньги. Спрос есть в других отраслях, и автопром — далеко не самый важный потребитель их чипов, — рассказал автоэксперт.

Специалист заметил, что создание чипов для компьютеров, «умных» холодильников и медицинского оборудования выгоднее для производителей: спрос на такую электронику в пандемию значительно вырос.

Ранее автоэксперт Никита Гудков порекомендовал россиянам отложить покупку нового автомобиля. По его словам, приобретать машину в условиях дефицита стоит только при крайней необходимости.