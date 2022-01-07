Встреча глав МИД НАТО по предложениям РФ о безопасности стартовала в закрытом формате

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Экстренная онлайн-встреча глав министерств иностранных дел (МИД) стран НАТО по предложениям и требованиям российской стороны о европейской безопасности стартовала в закрытом формате. Об этом заявил дипломатический источник в миссии в Брюсселе, представляющий одну из европейских стран, в пятницу, 7 января.

Уточняется, что в ходе переговоров коллеги постараются разработать единую позицию для беседы с РФ на заседании Совета Россия — НАТО.

— Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО, — цитирует ТАСС сообщение источника.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал предстоящие переговоры с Россией в Женеве. Он сообщил, что США не планируют обсуждать вопросы, которые касаются взаимоотношений стран Европы и НАТО.

В среду, 5 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила мнение, что Соединенные Штаты Америки не готовы отвечать на предложения России о безопасности «по пунктам».