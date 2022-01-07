Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Встреча глав МИД НАТО по предложениям РФ о безопасности стартовала в закрытом формате

Виктория Сикерина

В мире
Встреча глав МИД НАТО по предложениям РФ о безопасности стартовала в закрытом формате
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Экстренная онлайн-встреча глав министерств иностранных дел (МИД) стран НАТО по предложениям и требованиям российской стороны о европейской безопасности стартовала в закрытом формате. Об этом заявил дипломатический источник в миссии в Брюсселе, представляющий одну из европейских стран, в пятницу, 7 января.

Уточняется, что в ходе переговоров коллеги постараются разработать единую позицию для беседы с РФ на заседании Совета Россия — НАТО.

— Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО, — цитирует ТАСС сообщение источника.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал предстоящие переговоры с Россией в Женеве. Он сообщил, что США не планируют обсуждать вопросы, которые касаются взаимоотношений стран Европы и НАТО.

В среду, 5 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила мнение, что Соединенные Штаты Америки не готовы отвечать на предложения России о безопасности «по пунктам».

Читайте также:
Безопасность Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте