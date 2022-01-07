Адвокаты Боба Дилана отвергли обвинения в совращении ребенка 50 лет назад

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Защита американского артиста, нобелевского лауреата Боба Дилана отвергла обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой, которое было якобы совершено полвека назад. Об этом сообщили в зарубежном издании Page Six со ссылкой на судебные документы в пятницу, 7 января.

По мнению адвокатов, с помощью таких обвинений истица пытается получить финансовую выгоду.

— Фантастическая и вымышленная история, которая используется для получения финансовой выгоды, — заявили они.

Согласно документам, истица занимается магией, а также утверждает, что владеет экстрасенсорными способностями и умеет говорить с мертвыми.

Уточняется, что ее показания не соответствуют хронологическому порядку.

Судебный иск к Бобу Дилану о совращении девочки подали в августе 2021 года. На момент совершения преступления музыканту было 24 года, а ребенку — 12 лет. В настоящее время женщине исполнилось 68 лет, а артисту — 80, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года актера Криса Нота обвинили в сексуальном насилии две женщины. В редакцию журнала The Hollywood Reporter по отдельности пришли письма от двух женщин, которые рассказали о случаях сексуального насилия со стороны Криса Нота. Так, например, одна из женщин пишет, что актер пригласил ее на ужин к себе в квартиру в 2015 году и изнасиловал.

В результате Криса Нота исключили из актерского состава сериала «Уравнитель» после обвинений в сексуальном насилии.