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Движение транспорта на улице Хамовнический Вал восстановили после смертельного ДТП

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение транспорта на улице Хамовнический Вал восстановили после смертельного ДТП
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Лужнецкий проезд Карта всех событий

Транспортное движение на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда в центре столицы восстановили после смертельной дорожной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 7 января.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

ДТП, о котором идет речь, произошло вечером 7 января. По предварительным сведениям, водитель машины марки Geely выехал на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в боковую часть автомобиля Audi. В результате инцидента три человека получили травмы.

После сообщения о случившемся на месте аварии сотрудники столичной ГИБДД обеспечивали безопасность движения транспорта и устанавливали причины и обстоятельства аварии. По данному факту организована проверка.

После стало известно, что один из пострадавших, пассажир машины марки Audi, скончался в результате дорожной аварии.

Накануне в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии погибла 65-летняя пенсионерка, еще одна женщина пострадала. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств аварии и принятие процессуального решения по факту ДТП.

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