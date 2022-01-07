Москвичам рассказали о связанных с Рождеством экспонатах в музеях столицы

Фото: пресс-служба «Путешествия в Рождество»

Множество экспонатов, связанных с Рождественской ночью, представлено в московских музеях. Так, например, жители и гости столицы могут посмотреть на елочные игрушки семьи Михаила Булгакова, заводного ослика Марины Цветаевой и многие другие артефакты.

В доме-музее композитора Александра Скрябина посетителям расскажут о праздничных открытках, которые отправлял ему преданный поклонник. Одну их них музыкант получил 25 декабря 1913 года.

— Остаюсь вашим приверженцем. Дорогой и многоуважаемый Александр Николаевич! Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова, а также с днем вашего рождения. Желая большого успеха всем вашим произведениям, а в особенности поэме «Экстаза», у музыкантов и публики, — подписал подарок тайный почитатель таланта Скрябина.

Помимо этого, в музее «Дачное Царицыно» ежегодно выставляют старинные елочные игрушки. В этом году посетители смогут посмотреть на украшения в виде моховиков — мифических созданий, которые, согласно легенде, обитали в лесах Русского Севера.

С подробной программой столичных музеев в Рождество можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

7 января туристический портал Discover Moscow разработал третий виртуальный путеводитель по достопримечательностям столицы. Теперь жители и гости города смогут посмотреть на здания и памятники эпохи сталинского ампира, которые впечатляют пышной архитектурной, смелостью и масштабностью.