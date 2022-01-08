Врач дал советы по правильному питанию во время праздников

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Обильные застолья в период новогодних праздников очень вредны для здоровья. Однако все праздники можно отметить и без негативного влияния на организм человека. Об этом рассказал доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.

— Нужно соблюдать принципы рационального здорового питания: ограничить сладкое и жирную пищу, отдавать предпочтение легкоусвояемым белковым продуктам (птица, молочные продукты с низким процентом жира), — отметил врач.

Кроме этого, специалист рекомендует рыбные и мясные блюда сочетать с овощами, а в салатах отказаться от майонеза, заменив его растительным маслом или соком лимона, пишет агентство «Прайм».

Карпенко также напоминает о том, что необходимо пить, как можно больше воды. Само сочетание алкоголя и жирной пищи очень вредно, поэтому на застолье необходимо употреблять и воду. Так, один стакан бокала воды на один стакан алкоголя. Алкоголь также следует выбирать из виноградной группы, чтобы нанести меньше вреда организму.

Недавно врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что содержащие насыщенный жир продукты вреднее всего при закусывании алкоголя.