Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач дал советы по правильному питанию во время праздников

Виктория Храменкова

Общество
Врач дал советы по правильному питанию во время праздников
Фото: Pexels

Обильные застолья в период новогодних праздников очень вредны для здоровья. Однако все праздники можно отметить и без негативного влияния на организм человека. Об этом рассказал доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.

— Нужно соблюдать принципы рационального здорового питания: ограничить сладкое и жирную пищу, отдавать предпочтение легкоусвояемым белковым продуктам (птица, молочные продукты с низким процентом жира), — отметил врач.

Кроме этого, специалист рекомендует рыбные и мясные блюда сочетать с овощами, а в салатах отказаться от майонеза, заменив его растительным маслом или соком лимона, пишет агентство «Прайм».

Карпенко также напоминает о том, что необходимо пить, как можно больше воды. Само сочетание алкоголя и жирной пищи очень вредно, поэтому на застолье необходимо употреблять и воду. Так, один стакан бокала воды на один стакан алкоголя. Алкоголь также следует выбирать из виноградной группы, чтобы нанести меньше вреда организму.

Недавно врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что содержащие насыщенный жир продукты вреднее всего при закусывании алкоголя.

Читайте также:
Здоровье Правильное питание Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Все мнения
О проекте