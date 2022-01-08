Врач перечислила симптомы «омикрон»-штамма

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Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» зачастую имеет симптомы, которые очень похожи на ОРВИ. Об этом заявила доктор Клэр Стивс из Великобритании.

— Новый штамм более заразный по сравнению с другими вариантами вируса, при этом он вызывает менее тяжелые симптомы. Самыми распространенными из них являются головная боль, насморк и боль в горле, — сообщила Стивс.

Кроме этого, инфицированные штамом «омикрон» имеют жалобы на усталость, «туман» в разуме, излишнюю ночную потливость, ломоту в теле, а также повышенную температуру, передает MedikForum.

Доктор медицинских наук Сергей Токарев в среду, 5 января, сообщил, что иммунная система человека в наибольшей степени подвержена влиянию при агрессивной мутации коронавирусной инфекции «омикрон».

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6 января глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у россиян, которые не покидали территорию страны, выявили агрессивный штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Он отметил, что новая мутация коронавируса распространяется гораздо быстрее предыдущих, а значит, обладает крайне высокой контагиозностью.