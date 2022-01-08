Победитель Олимпийских игр в Москве штангист Мазин умер в возрасте 67 лет

Фото: ТАСС / Эдуард Песов

Чемпион Олимпийских игр Виктор Мазин умер на 68-м году жизни. Об этом в субботу, 8 января, сообщили на сайте Федерации тяжелой атлетики РФ.

— 8 января ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Мазин. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.

Спортсмен родился в Забайкальском крае в 1954 году. После выпуска из технического училища Мазин работал на шахте.

Спустя 26 лет штангист одержал победу на Олимпиаде в весовой категории до 60 килограммов. Триумфальная победа Мазина произошла на Играх в Москве.

Тогда россиянин стал рекордсменом и набрал самую большую сумму баллов.

Спортивная карьера чемпиона завершилась в 1982 году.