Врач-гематолог раскрыла снижающую риск развития рака диету
Веганская диета полезна для защиты от онкологических заболеваний. Об этом сообщила врач-гематолог Ширин Кассам.
Она уточнила, что в меню веганов входят фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые, богатые витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой. Подобный рацион питания уменьшает риск воспаления и стресса и мешает образованию гормонов роста. Медик добавила, что эти продукты влияют на ключевые механизмы, которые генерируют раковые клетки.
Врачи назвали диету «январской», потому что чаще всего ее используют в этом месяце.
Кассам рекомендовала желающим снизить риск появления новообразований употреблять меньше красного мяса и избегать молочных продуктов. По словам гематолога, исследование Оксфордских ученых говорит о том, что веганы имеют на 19 процентов меньший риск появления онкологического заболевания.
Врач призвала не отказываться от растительного питания в случае, если его положительное влияние на организм не видно сразу. Она подчеркнула, что такая диета снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других болезней, сообщается в издании Express.
Врачи назвали суперпродукт, убивающий раковые клетки. Онии напомнили, что рак по-прежнему остается одним из самых опасных заболеваний. Научно доказано, что правильное питание существенно снижает риск развития онкологии.