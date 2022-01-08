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Врач-гематолог раскрыла снижающую риск развития рака диету

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Врач-гематолог раскрыла снижающую риск развития рака диету
Фото: pixabay.com

Веганская диета полезна для защиты от онкологических заболеваний. Об этом сообщила врач-гематолог Ширин Кассам.

Она уточнила, что в меню веганов входят фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые, богатые витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой. Подобный рацион питания уменьшает риск воспаления и стресса и мешает образованию гормонов роста. Медик добавила, что эти продукты влияют на ключевые механизмы, которые генерируют раковые клетки.

Врачи назвали диету «январской», потому что чаще всего ее используют в этом месяце.

Кассам рекомендовала желающим снизить риск появления новообразований употреблять меньше красного мяса и избегать молочных продуктов. По словам гематолога, исследование Оксфордских ученых говорит о том, что веганы имеют на 19 процентов меньший риск появления онкологического заболевания.

Врач призвала не отказываться от растительного питания в случае, если его положительное влияние на организм не видно сразу. Она подчеркнула, что такая диета снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других болезней, сообщается в издании Express.

Врачи назвали суперпродукт, убивающий раковые клетки. Онии напомнили, что рак по-прежнему остается одним из самых опасных заболеваний. Научно доказано, что правильное питание существенно снижает риск развития онкологии.

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