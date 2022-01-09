Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Такая прелесть»: Кудрявцева запечатлела дочку в купальнике на пляже

Юлия Курганова

Общество
«Такая прелесть»: Кудрявцева запечатлела дочку в купальнике на пляже
Фото: instagram/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева на днях приехала с супругом Игорем Макаровым и дочкой Марией в Дубай. Она решила устроить долгожданный отпуск. В теплой стране они отметили Рождество. А 7 января семья весь день провела на пляже.

Теледива запечатлела малышку в модном купальнике лимонного цвета в клетку. Она сидела и лепила из песка башенки.

— У Марии Игоревны даже на отдыхе дел невпроворот, — отметила Кудрявцева в посте в Instagram.

Подписчики восхитились наследницей звезды.

«Ваша малышка не по годам развита»; «Ну какая красивая девочка с голубами глазами»; «Я безумно влюблена в этого смышленого ребенка, Машенька — прелесть»; «Ну какой же сладкий ребенок»; «Такая прелесть», — оставили комментарии пользователи.

Нюша запечатлелась с новорожденным сыном, мужем и дочкой. Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, 14 декабря стала мамой во второй раз — она родила сына. Имя малыша артистка и ее муж Игорь Сивов пока не раскрывают.

Читайте также:
Отдых Лера Кудрявцева дочка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Все мнения
О проекте