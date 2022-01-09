Американские ученые признали опасными антитела после COVID-19

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Ученые из Института сердца в Лос-Анджелесе установили, что антитела, которые образуются у переболевших коронавирусом, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.

Через несколько месяцев после восстановления от COVID-19, у пациентов наблюдаются повышенный уровень антител, которые могут работать ошибочно, отметили исследователи.

Они выяснили, что у 177 медработников, которые переболели коронавирусом до вакцинации, в течение шести месяцев выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы, сообщается в журнале Journal of Translational Medicine.

Названы наиболее уязвимые для коронавируса группы крови. Больше всего подвержены риску заболевания COVID-19 люди со второй и четвертой группой крови. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.