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В МВД назвали причину отмены обязательных штампов о браке и детях в паспорте

Полина Долганова

Общество
В МВД назвали причину отмены обязательных штампов о браке и детях в паспорте
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Цифровизация послужила причиной отмены обязательного проставления в паспорте россиян отметки о регистрации брака и о наличии детей. Об этом в воскресенье, 9 января, рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) России.

— В условиях цифровой трансформации государственного управления <...> отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях, — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Накануне в МВД сообщили, что при получении электронного паспорта ведомство будет аннулировать бумажный документ. При этом выдача электронного паспорта не взаимосвязана с выдачей заграничного. Эти два документа все еще будут иметь разную юридическую силу. Отмечается, что электронные паспорта планируется выдавать на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста.

Цифровые паспорта планируют начать выдавать гражданам России с января 2023 года.

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