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В России выявили 16 246 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 16 246 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 16 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в воскресенье, 9 января.

При этом 12,2 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3274 случая инфицирования.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 763 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровел 20 751 пациент, подытожили в оперштабе.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 71 процент за минувшие две недели. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в четверг, 6 января.

Она отметила, что за прошедшую неделю в ВОЗ направили сведения о 9,5 миллиона новых случаев коронавируса, однако реальные данные могут быть значительно выше.

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