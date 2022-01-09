Рябков заявил, что диалог с США о безопасности может ограничиться одной встречей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Переговоры России и США в Женеве о гарантиях безопасности могут ограничиться одной встречей. Об этом в воскресенье, 9 января, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, Москва будет присутствовать на этих переговорах с четкой задачей, которую нужно решить на заранее сформулированных условиях.

— Мы не с протянутой рукой туда едем. Мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, что мы сформулировали. Вот и все, — сказал дипломат.

Он также отметил, что если со стороны Соединенных Штатов Россия не увидит признаков готовности учесть интересы Москвы, то встреча станет беспредметной и смысла продолжать ее не будет, передает РИА Новости.

Совет Россия — НАТО по вопросам гарантий безопасности состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий совет должен проходить в условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.