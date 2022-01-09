Около 700 единиц техники госкомпании «Автодор» готовы к уборке снега на трассах

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Порядка 700 единиц техники готовы приступить к очистке от снега сети дорог госкомпании «Автодор». Более 220 из них будут бороться с последствиями снегопада на трассах в Московской области. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает пресс-служба компании.

— На борьбу со снегопадом только в Московской области на сети дорог госкомпании «Автодор» выйдет более 220 единиц техники (М1 «Беларусь», М3 «Украина», М4 «Дон», М11 «Нева», А105, А107 и ЦКАД). Всего почти на 4 тысячи километров федеральных трасс порядка 700 единиц техники готовы к борьбе со снегопадом, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В компании напомнили, что, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Подмосковье может выпасть до трети месячной нормы осадков. Начало снегопада ожидается с 15:00 в воскресенье. Наиболее сильные осадки будут идти с 18:00 9 января до 6:00 10 января. В этот период видимость на дорогах ухудшится до 1-3 километра.

Автомобилистов призвали к внимательности, а также соблюдению скоростного режима.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве к пятнице, 14 января, вырастут сугробы высотой до полуметра, которых не наблюдалось в столице в середине января со времен Битвы за столицу.