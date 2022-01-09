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Столтенберг предположил, что переговоры с Россией растянутся на серию встреч

Анастасия Колоскова

Политика
Столтенберг предположил, что переговоры с Россией растянутся на серию встреч
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Переговоры с Россией по поиску компромисса и приемлемых решений могут растянуться на «серию встреч». Таким мнением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье, 9 января.

— Мы раньше доказывали, что способны достигать компромисса и искать решения с Россией, — добавил Столтенберг в интервью газете Financial Times.

Предварительная встреча российской и американской делегаций в формате ужина запланирована на вечер 9 января. Основная дискуссия состоится в закрытом формате 10 января. Встреча пройдет на территории постпредства Соединенных Штатов при женевском отделении ООН.

Американскую делегацию возглавляет первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Совет Россия — НАТО по вопросам гарантий безопасности состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий совет должен проходить в условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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