Около двух сантиметров снега выпало за последние часы в Москве

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Прирост снега за несколько последних часов составил в некоторых столичных районах до двух сантиметров. Об этом сообщили в воскресенье, 9 января, в комплексе городского хозяйства мэрии Москвы.

Отмечается, что городские службы приступили к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Также в городском хозяйстве уточнили, что в 04:00 понедельника, 10 января, весь цикл работ повторят.

Водителей призвали быть внимательными на дороге и не препятствовать прохождению колонн спецтехники, сообщается в Telegram-канале комплекса.

Обещанный синоптиками на вечер воскресенья сильный снегопад начался в столичном регионе около 18:30.

Около 700 единиц техники госкомпании «Автодор» готовы к уборке снега на трассах. Более 220 из них будут бороться с последствиями снегопада на трассах в Московской области.