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Квартира загорелась в многоэтажном доме на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Квартира загорелась в многоэтажном доме на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Беговая улица, 26 Карта всех событий

На севере столицы загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в понедельник, 10 января.

Отмечается, что квартира загорелась на 11 этаже в доме на улице Беговая, 26.

— Все жильцы эвакуированы, никто не пострадал, — рассказал источник «ВМ».

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Причина возгорания уточняется.

Видео: Telegram-канал «Известия»

Этой же ночью один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы. Пожар произошел на улице Таллинская, 12. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В результате один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии.

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