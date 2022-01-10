В США назвали «бесполезные» для НАТО страны

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

В НАТО имеют членство «бесполезные» с военной точки зрения страны. Об этом в статье для National Interest сообщил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер. По его мнению, к таким странам относятся некоторые республики Восточной Европы.

В частности, колумнист назвал Албанию, Сербию, Черногорию и Северную Македонию, которые приняты в альянс после 1990-ых годов. Карпентер отметил, что их совокупный оборонный и экономический потенциал невелик, поэтому не представляет особой ценности для НАТО.

Он заявил, что «расширение влияния альянса к российским границам было ошибкой» и вхождение Прибалтийских стран в состав альянса также не было верным шагом — Эстония, Латвия и Литва «практикуют политику русофобии» и создают «напряженность с Белоруссией». Попытка присоединить к НАТО Грузию и Украину не способствовала мирному существованию в Европе, а администрация Джорджа Буша ошибалась, пытаясь расширить американское военное присутствие. Кризиса удалось избежать, благодаря уверенным действиям Франции и Германии, которые заняли твердую позицию по этому вопросу, отметил Карпентер.

По его словам, Запад не учится на ошибках прошлого, что может привести к мировой войне.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предварительная часть переговоров России и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности прошла потрясающе.

Совет Россия — НАТО по вопросам гарантий безопасности состоится 12 января.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.