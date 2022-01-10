Сергей Собянин рассказал о философии развития Москвы как современного города

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москву возводят вокруг людей, их желаний и потребностей, а каждый горожанин является сердцем столицы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в понедельник, 10 января.

Он уточнил, что в последние годы Москвы стала красивым, безопасным, современным и зеленым мегаполисом. Мэр подчеркнул, что здесь хочется жить, учиться, работать, растить детей и встречаться с друзьями.

— Здесь каждый найдет то, что ему нужно, независимо от того, в каком районе живет. Сделать Москву лучшим городом для жизни — амбициозная и непростая задача. А еще сложнее — сделать таким каждый район, каждый двор. Но важно рассматривать это не как конечную цель, а как постоянное движение вперед. Власти города сообща с жителями проделали огромный путь, решили множество, казалось бы, неразрешимых проблем. Поэтому есть уверенность, что все предстоящие вызовы нам тоже окажутся по силам. Диалог с жителями — один из основополагающих факторов успеха Москвы, — заявил Сергей Собянин.

Глава города также отметил вклад жителей в развитие Москвы. В качестве примера он привел голосования на портале «Активный гражданин». Так, в настоящий момент москвичи могут высказать свое мнение по поводу благоустройства объектов в 2022 году.

— Москвичи сами решают, как будут преображаться дороги, тротуары, парки, дворы, зоны отдыха и так далее. Развитие Москвы никогда не останавливается: в городе каждый год строят новые здания, набережные и развязки, станции метро и Московских центральных диаметров (МЦД), открываются новые парки, становятся современнее и ухоженнее дворы и детские площадки. И все меньше в Москве остается бывших промзон и депрессивных территорий. Москва быстро превратилась в город самого современного жилья, — добавил мэр столицы.

Сергей Собянин подчеркнул, что почти 90 процентов горожан живут в 20-минутной шаговой доступности от объектов транспортной инфраструктуры. К 2030 году этот показатель увеличится до 95 процентов.

— За последние годы благодаря обновлению транспорта, созданию новых парков и скверов, выбросы вредных веществ в атмосферу сократились в несколько раз, чище стала вода в Москве-реке и других водоемах города. Развитие здравоохранения было и остается приоритетом у столичного правительства. Каждый москвич должен получать качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома. Кроме того, Москва — один из лидеров в сфере информационных технологий, — заключил он в личном блоге.

В воскресенье, 9 января, Сергей Собянин сообщил, что за 2021 год в Москве ввели в эксплуатацию 15,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Также глава города рассказал о работе по сохранению исторического наследия Москвы.