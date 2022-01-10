Президент Киргизии Жапаров взял краткосрочный отпуск с 10 января

Фото: Администрация президента РФ

Президент Киргизии Садыр Жапаров взял краткосрочный трудовой отпуск. Главы государства не будет на посту с 10 января, сообщили в пресс-службе страны.

— Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный трудовой отпуск, — рассказал представитель пресс-службы РИА Новости.

При этом Жапаров держит связь с представителями администрации и будет получать полную информацию о состоянии дел в Киргизии и регионе в целом. О причинах его ухода в отпуск в пресс-службе не сообщили.

В пятницу, 7 января, он подписал указ об отправке военнослужащих в Казахстан в составе миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До этого в Министерстве иностранных дел (МИД) Киргизии заявили, что ситуацию в Казахстане следует урегулировать мирным путем. В ведомстве отметили, что провокации, насилие и нарушение законодательства только ухудшат положение простого населения страны.