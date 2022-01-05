МИД Киргизии призвал мирно разрешить конфликт в Казахстане

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Ситуацию в Казахстане следует урегулировать мирным путем. Такое мнение выразили в Министерстве иностранных дел (МИД) Киргизии в среду, 5 января.

В ведомстве отметили, что провокации, насилие и нарушение законодательства только ухудшат положение простого населения страны

— Искренне желаем мира, стабильности и единства братскому народу Казахстана во имя устойчивого развития страны и благосостояния каждого казахстанца, — цитирует ТАСС сообщение киргизского министерства.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещаламитингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставкукабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с беспорядками.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.