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Полтора миллиона человек побывали на новогодних каникулах в подмосковных парках

Ирина Игнатенко

Общество
Полтора миллиона человек побывали на новогодних каникулах в подмосковных парках
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Порядка полутора миллиона местных жителей и гостей региона посетили парки Московской области в дни новогодних каникул, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

С 1 по 9 января в 120 парках Московской области прошло более 1500 новогодних мероприятий. В парках работали резиденции Деда Мороза, прошли мастер-классы, анимационные программы и спортивные соревнования. Наибольшей популярностью у жителей области пользовались ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки, которые прошли на нескольких площадках. Представления можно было посетить бесплатно.

Также многие семьи отправились покататься на тюбингах. Кроме того, все желающие могли научиться кататься на коньках и лыжах под руководством опытных тренеров.

Для гостей работали пункты проката и заведения общественного питания, где можно было согреться горячим чаем и приобрести свежую выпечку.

До этого министр правительства Подмосковья Анастасия Звягина отметила необходимость создания страниц парков в соцсетях. Посетителям необходимо предоставлять своевременную и полную информацию о мероприятиях, которые проходят в парках.

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