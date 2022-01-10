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В России за сутки выявили 15 830 новых случаев COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 15 830 новых случаев COVID-19
Фото: unsplash

В России за сутки зафиксировано 15 830 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в оперштабе Москвы.

При этом у 14,1 процента не обнаружены клинические признаки заболевания.

В России за сутки выявили 15 830 новых случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

Количество смертельных случаев за сутки составило 741. Российские медики полностью вылечили 19 890 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в РФ заболели 10 666 679 человек. Умерли от этой болезни 316 904, полностью выздоровели 9 706 802 пациента.

В России за сутки выявили 15 830 новых случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

5 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки. Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии.

6 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ увеличился до 62,6 процента.

В тот же день глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что штамм «омикрон» обнаружили у не выезжавших за границу россиян.

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