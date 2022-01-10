Врач предупредила об опасности старых подушек

Кадр из фильма Синий бархат

Старые подушки содержат в себе большое количество бытовой пыли и микроскопических клещей. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

По ее словам, покрытые хитином клещи могут вызвать аллергическую реакцию, аллергический ринит и бронхиальную астму.

— Бытовые клещи — это микроскопические существа, покрытые хитином. Под микроскопом они напоминают микропаучков, покрытых устрашающим панцирем. Панцирь состоит из хитина, а хитин — это сильный аллерген, — отметила врач.

Особенно опасны клещи для людей с нарушенным иммунитетом и для аллергиков. Чтобы избежать проявления осложнений, рекомендуется менять подушку каждые пять лет или отдавать ее в специализированные организации для очистки. Самим стирать пуховые и перьевые подушки не стоит — изделия потеряют форму. Подушки с синтетическим наполнителям надлежит стирать только в режиме деликатной стирки, передает слова аллерголога-иммунолога сайт «Аргументы и факты».

В случае выявления осложнений Логина настоятельно рекомендует обратиться к врачу и пройти курс иммунотерапии.

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