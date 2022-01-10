Магнитная буря ожидается 16 января

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Магнитная буря категории G1 ожидается на Земле 16 января. Информация об этом появилась на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Уточняется, что 16 января ожидаются слабые возмущения магнитной сферы. Более того, на следующий день магнитосфера также останется возбужденной, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

29 ноября 2021 года специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти заявил, что сильнейшая вспышка на солнце может повлечь за собой магнитную бурю, которая приведет к «интернет-апокалипсису».

По его словам, такие вспышки происходят раз в сто лет, но за минувшее столетие еще не зафиксировали ни одной. Из этого можно заключить, что вероятность такой вспышке очень высока, а магнитная буря, которая следует за вспышками, повлияет на работу электронной аппаратуры.

Из-за вспышки на Солнце 31 октября в магнитосфере Земли началась магнитная буря. Ученые отметили, что явление показало себя слабо — на уровне G1.