Столтенберг приветствовал готовность России к диалогу по безопасности

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Переговоры России с Западом могут стать началом процесса консультаций по договору, предотвращающему будущие конфликты в ЕС. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 10 января.

— Я приветствую переговоры, которые пройдут на этой неделе: 12 января в Совете Россия — НАТО (СРН), сегодня в Женеве между США и Россией, позднее — в ОБСЕ в Вене. Но мы не можем ожидать, что эти переговоры решат все проблемы, — рассказал представитель альянса.

НАТО надеется, что стороны смогут договориться о пути вперед, подчеркнул он. Нереалистично ожидать, что по итогам текущих переговоров все проблемы будут решены, приводит слова Столтенберга ТАСС.

4 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация надеется, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности. Организация, как уточнил он, серьезно обеспокоена ситуацией вокруг Украины. ООН приветствует контакты на различных уровнях, даже при условиях сохранения напряженности, заключил дипломат.