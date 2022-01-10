«Нахожусь в реанимации»: Проклова раскрыла подробности своего состояния

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Актриса Елена Проклова подтвердила «Вечерней Москве», что находится в реанимации в одной из столичных больниц.

— У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините, — рассказала артистка.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением.

МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

В тот же день артистка и вдова Николая Караченцева Людмила Поргина предположила, что Проклова могла попасть в реанимацию из-за перепада давления. По ее словам, в последнее время Проклова прекрасно выглядела и часто выходила в свет.

Поргина предположила, что причиной перепада давления могла стать смена резкого потепления на заморозки. Проклову, по ее мнению, вряд ли кто-то мог обидеть, так как они обе «девчонки бойцовские».