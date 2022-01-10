Рябков оценил итоги переговоров с США по стратегической стабильности

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Переговоры России и США по стратегической стабильности в Женеве были глубокими и профессиональными. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в понедельник, 10 января.

— Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, — рассказал дипломат.

Встреча прошла без попыток что-либо приукрасить или обойти острые углы, приводит слова Рябкова RT.

10 января российско-американские переговоры по стратегической стабильности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.