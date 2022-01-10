Минцифры сделало бесплатной связь для находящихся в Казахстане россиян

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Минцифры договорилось с операторами мобильной связи об отмене платы за связь для россиян, находящихся в Казахстане во время протестов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 10 января.

— Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года, — говорится в сообщении.

Максимальное время телефонных разговоров будет ограничено 120 минутами в сутки на абонента. Находящиеся в роуминге в Казахстане с 5 января смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора, отмечается на сайте Минцифры.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.