Хирург прокомментировала результаты операции по улучшению фигуры Даны Борисовой

Фото: instagram/danaborisova_official

Пластический хирург Мария Беллини прокомментировала фигуру телеведущей Даны Борисовой после липосакции.

Пятого января Борисова выложила в Instagram фотографию своего отдыха в Египте. Фанатов шокировала фигура телеведущей: ее живот был неровным и весь покрыт буграми — это результат пластической операции по улучшению фигуры. Борисова же осталась довольна результатом, однако Беллини уверена, что хирург проделал не лучшую работу.

— У Даны Борисовой мы видим еще неокончательный результат, но могу предположить, что липосакция выполнена не очень удачно, — рассказала она в беседе с Пятым каналом.

Пластический хирург добавила, что практически сразу после операции не рекомендуется вести активный образ жизни, так как процесс восстановления занимает не менее двух месяцев. Более того, Беллини отметила, что сегодня существуют более современные методы лазерной липосакции, позволяющие достигнуть намного больших результатов по улучшению внешнего вида.

6 декабря Дана Борисова в эфире программы «Звезды сошлись» назвала свою причину трагедии Марины Хлебниковой. По ее версии, внешний вид певицы связан не с алкогольной зависимостью, а со злоупотреблением антидепрессантами и снотворными препаратами.