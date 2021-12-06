«Это такая зависимость»: Дана Борисова назвала свою причину трагедии Марины Хлебниковой

Фото: instagram/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Звезды сошлись» назвала свою причину трагедии Марины Хлебниковой. По ее версии, внешний вид певицы связан не с алкогольной зависимостью, а со злоупотреблением антидепрессантами и снотворными препаратами.

— Нереальная худоба. При алкоголе так сильно не худеют, как она. Это антидепрессанты, нейролептики, снотворное, — сообщила телеведущая.

По словам Борисовой, в настоящее время «модно» худеть на психотропных препаратах, сообщается в шоу.

— Это такая зависимость — рецептурные аптечные препараты. По себе знаю, — заключила она.

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова 18 ноября была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания.

Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной пожара. Позже стало известно, что певица приходила в сознание в медицинском учреждении, но из-за сильной боли медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Стало известно, что зрение артистки находится под угрозой.

2 декабря стало известно, что у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица.

6 декабря сообщалось, что певицу сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).