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«Уже не кричали»: жительница Алма-Аты рассказала, как пережила два самых страшных дня в Казахстане

Иван Юминов

Светлана Самченко

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«Уже не кричали»: жительница Алма-Аты рассказала, как пережила два самых страшных дня в Казахстане
Фото: Telegram / Sputnik Казахстан

Наиболее «страшными» днями протестов в казахском городе Алма-Аты были 5 и 6 января. Об этом «Вечерней Москве» заявила местная жительница, экономист и блогер Кунекей Нурлан.

— По улицам Алма-Аты буквально прокатывались волны разнузданных мужчин, в основном молодых. Они уже не кричали «Кет, ака!» («Проваливай, старик!» — призыв, адресованный экс-президенту Нурсултану Назарбаеву — прим. «ВМ»), а просто бесчинствовали: жгли машины, больше сотни сожгли! — рассказала очевидица.

Хулиганы среди молодежи, по ее словам, могли схватить любую девушку и потащить ее с собой. Мирные люди старались не покидать своих домов, подчеркнула блогер.

Сотовая связь в те дни работала с перебоями, что побудило Нурлан вместе с друзьями создать волонтерскую группу «Бауырмен Байланыс» — «Созвонись с братишкой», чтобы передавать информацию от тех, кто не может связаться с родственниками. Волонтеры 7 января приняли 3500 запросов, а некоторые ее подруги так много выслушали людских слез, что вынуждены были обратиться к психологу, сетует блогер.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

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