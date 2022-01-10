«Это стало надоедать»: ветеран «Альфы» назвал причину мятежа в Казахстане

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Несменяемость власти стала одной из причин протестов в Казахстане. Об этом «Вечерней Москве» заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

— Долго правил Нурсултан Назарбаев, потом к власти якобы пришел Касым-Жомарт Токаев. Но клан предыдущего президента остался «у дел», — рассказал специалист.

Многим казахам, по его словам, это стало надоедать, и внутренние противоречия привели к мятежу. Силы, которые не хотели быть под контролем клана Назарбаева, вышли со своими сторонниками на улицы, добавил он.

Ветеран подразделения предположил, что к ним могли примкнуть и серьезные заграничные бизнесмены. Их целью, по мнению эксперта, было свержение Назарбаева и решение собственных проблем.

Есть в этой ситуации сходство и с «цветными революциями», считает глава ассоциации. То, что происходит сейчас в Казахстане, похоже на события Украины и Белоруссии, уточнил Гончаров.

Все делают по единому сценарию: сначала недовольства людей, которые вышли на площадь, а потом мятеж, стрельба, поджоги и мародерство, подчеркнул ветеран. Гончаров допустил, что ситуация устаканится в ближайшие два-три дня.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.