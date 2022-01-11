Посольство РФ в США отвергло заявления о дезинформации после переговоров в Женеве

Фото: Минобороны РФ

Посольство России в США раскритиковало подход Штатов в переговорах по гарантиям безопасности и отвергло заявления американцев о том, что Москва может солгать о переговорах в Женеве.

— Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога, — говорится в заявлении ведомства в Facebook.

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовится к тому, что Москва будет дезинформировать общество о результатах переговоров о стратегической стабильности.

10 января российско-американские переговоры по стратегической стабильности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.